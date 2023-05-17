Парламент Эстонии принял заявление на поддержку членства Украины в НАТО

Детали

В заявлении Рийгикогу подчеркивает необходимость решительного укрепления архитектуры безопасности, которая хорошо служила безопасности свободных и демократических стран евроатлантического региона, и выражает поддержку украинскому народу, который борется за свободу. В заявлении Рийгикогу также признает тот факт, что победа Украины над российской федерацией, которая ведет агрессивную войну, и дальнейшее вступление Украины в НАТО является единственным путем к обеспечению основанного на правилах мирового порядка, длительного мира и безопасности европейских демократических стран.

В заявлении Рийгикогу подтверждает, что считает абсолютно необходимым сформулировать на Вильнюсском саммите конкретные и однозначные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины с НАТО, и предоставить Украине приглашение присоединиться к альянсу.

С начала прошлого года Рийгикогу сделал пять заявлений и один призыв с осуждением действий россии и выражением поддержки Украине.

22 февраля этого года Рийгикогу принял поданное 94 народными депутатами заявление о праздновании года начала полномасштабной военной агрессии российской федерации в Украине и чествовании героического украинского народа, который ведет самоотверженную борьбу.

Добавим

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Вильнюсе. В начале апреля литовский Сейм принял резолюцию об основных целях Литвы на этом саммите. Одной из основных целей литовской власти, как говорится в документе, должна стать «полная поддержка Украины практическими мерами, включая политическую поддержку НАТО».