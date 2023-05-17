Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Парламент Естонії - Рійгікогу - ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. "За" проголосували 92 депутати зі 101, передає УНН.
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У заяві Рійгікогу наголошує на необхідності рішучого зміцнення архітектури безпеки, яка добре служила безпеці вільних і демократичних країн євроатлантичного регіону, і висловлює підтримку українському народу, який бореться за свободу. У заяві Рійгікогу також визнає той факт, що перемога України над російською федерацією, яка веде агресивну війну, і подальший вступ України до НАТО є єдиним шляхом до забезпечення заснованого на правилах світового порядку, тривалого миру та безпеки європейських демократичних країн.
У заяві Рійгікогу підтверджує, що вважає абсолютно необхідним сформулювати на Вільнюському саміті конкретні та однозначні кроки, необхідні для швидкої інтеграції України з НАТО, і надати Україні запрошення приєднатися до альянсу.
З початку минулого року Рійгікогу зробив п'ять заяв і один заклик із засудженням дій росії та висловленням підтримки Україні.
22 лютого цього року Рійгікогу ухвалив подану 94 народними депутатами заяву про відзначення року початку повномасштабної військової агресії російської федерації в Україні та вшанування героїчного українського народу, який веде самовіддану боротьбу.
Додамо
Саміт НАТО запланований на 11-12 липня у Вільнюсі. На початку квітня литовський Сейм ухвалив резолюцію щодо основних цілей Литви на цьому саміті. Однією з основних цілей литовської влади, як йдеться у документі, має стати «повна підтримка України практичними заходами, включно з політичною підтримкою НАТО».