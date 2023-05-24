Є різні точки зору серед союзників, все вирішується консенсусом: Столтенберг про вступ України до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Щодо вступу України до НАТО серед союзників існують різні точки зору, і все вирішується консенсусом. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на щорічній конференції в Брюсселі, організованій Німецьким фондом Маршалла США, передає УНН з посиланням на ANSA.
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«Скажу чесно: з приводу вступу України до НАТО серед союзників існують різні точки зору, і все вирішується консенсусом», - сказав Столтенберг.
За його словами, війна безумовно, зближує Україну з Альянсом з огляду на збільшення техніки західного зразка.
«Впевнений, що на Вільнюському саміті буде затверджена багаторічна програма із заохочення переходу до повної оперативної сумісності з силами НАТО та буде набагато масштабнішою, ніж дотепер: усе це гарантуватиме, що Україна зможе захистити себе від інших можливих загроз», - зазначив Столтенберг.
Доповнення
Парламент Естонії - Рійгікогу - ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.