Вступление в профтех: в МОН сообщили, кто может пройти вне конкурса и учиться бесплатно

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 22 июля. УНН. В учреждения профобразования смогут поступать вне конкурса и учиться бесплатно, в частности дети военнослужащих ВСУ, военных и правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей и лица, которым такое право предоставлено в соответствии с законом о статусе ветеранов войны, гарантии их социального защиты. Об этом сообщает МОН, передает УНН.

Детали

Так, МОН сообщает, что воспользоваться льготами при поступлении в заведения профобразования могут:
▪️ лица, которым такое право предоставлено в соответствии с ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
▪️ дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа в возрасте от 18 до 23 лет;
▪️ дети с инвалидностью и лица с инвалидностью, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии;
▪️ лица, которым такое право предоставлено в соответствии с ЗУ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;
▪️ лица, которым предоставлено такое право в соответствии с ЗУ «О повышении престижности шахтерского труда»;
▪️ дети, чьи родители погибли или стали инвалидами на угледобывающих предприятиях (при условии поступления на горные профессии);
▪️ дети военнослужащих ВСУ, военных и правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Дополнение

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подписал приказ о внесении изменений в календарный план организации и проведения в 2022 году национального мультипредметного тестирования, а именно – организации специальной сессии.

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1 июля стартовала регистрация личных электронных кабинетов для выпускников 11-х классов, а также поступающих в вузы на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра.

Украинские Национальные Новости

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