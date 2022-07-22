Вступление в профтех: в МОН сообщили, кто может пройти вне конкурса и учиться бесплатно

Детали

Так, МОН сообщает, что воспользоваться льготами при поступлении в заведения профобразования могут:

▪️ лица, которым такое право предоставлено в соответствии с ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

▪️ дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа в возрасте от 18 до 23 лет;

▪️ дети с инвалидностью и лица с инвалидностью, которым не противопоказано обучение по выбранной профессии;

▪️ лица, которым такое право предоставлено в соответствии с ЗУ «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;

▪️ лица, которым предоставлено такое право в соответствии с ЗУ «О повышении престижности шахтерского труда»;

▪️ дети, чьи родители погибли или стали инвалидами на угледобывающих предприятиях (при условии поступления на горные профессии);

▪️ дети военнослужащих ВСУ, военных и правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Дополнение

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подписал приказ о внесении изменений в календарный план организации и проведения в 2022 году национального мультипредметного тестирования, а именно – организации специальной сессии.

18 июля в Украине заработал чатбот, с помощью которого можно получить ответы относительно вступительной кампании-2022.

1 июля стартовала регистрация личных электронных кабинетов для выпускников 11-х классов, а также поступающих в вузы на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра.