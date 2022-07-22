Вступ у профтех: у МОН повідомили, хто може пройти поза конкурсом і вчитися безоплатно

Деталі

Так, МОН повідомляє, що скористатися пільгами при вступі до закладів профосвіти можуть:

▪️ особи, яким таке право надано відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

▪️ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років;

▪️ діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією;

▪️ особи, яким таке право надано відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

▪️ особи, яким надано таке право відповідно до ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці»;

▪️ діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах (за умови вступу на гірничі професії);

▪️ діти військовослужбовців ЗСУ, військових і правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Доповнення

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18 липня в Україні запрацював чатбот, за допомогою якого можна отримати відповіді щодо вступної кампанії-2022.

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