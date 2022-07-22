Вступ у профтех: у МОН повідомили, хто може пройти поза конкурсом і вчитися безоплатно
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. До закладів профосвіти зможуть вступати поза конкурсом і вчитися безоплатно, зокрема діти військовослужбовців ЗСУ, військових і правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків та особи, яким таке право надано відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Про це повідомляє МОН, передає УНН.
Деталі
Так, МОН повідомляє, що скористатися пільгами при вступі до закладів профосвіти можуть:
▪️ особи, яким таке право надано відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
▪️ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років;
▪️ діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією;
▪️ особи, яким таке право надано відповідно до ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
▪️ особи, яким надано таке право відповідно до ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
▪️ діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах (за умови вступу на гірничі професії);
▪️ діти військовослужбовців ЗСУ, військових і правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків.
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