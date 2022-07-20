Вступ-2022: Міносвіти анонсувало спеціальну сесію для мультитестування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет підписав наказ про внесення змін до календарного плану організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тестування, а саме – організації спеціальної сесії. Про це він повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.
Деталі
Абітурієнти, які через збройну агресію рф не мали змоги зареєструватися для участі в НМТ в основний і додатковий періоди, отримають можливість зробити це під час спеціального періоду.
Для цього вступникам необхідно:
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- з 12 до 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті УЦОЯО;
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- з 25 до 30 серпня вибрати населений пункт для складання НМТ на персональній сторінці;
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- з 5 до 7 вересня підтвердити на персональній сторінці намір взяти участь у тестуванні та вибрати населений пункт, що найбільш наближений до місця перебування в період проведення спеціальної сесії.
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Доповнення
Майже 230 тисяч українських абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест: понад 201 тисяч осіб в Україні і майже 28 тисяч за кордоном.