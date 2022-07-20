Вступ-2022: Міносвіти анонсувало спеціальну сесію для мультитестування

Деталі

Абітурієнти, які через збройну агресію рф не мали змоги зареєструватися для участі в НМТ в основний і додатковий періоди, отримають можливість зробити це під час спеціального періоду.

Для цього вступникам необхідно:



з 12 до 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті УЦОЯО;



з 25 до 30 серпня вибрати населений пункт для складання НМТ на персональній сторінці;



з 5 до 7 вересня підтвердити на персональній сторінці намір взяти участь у тестуванні та вибрати населений пункт, що найбільш наближений до місця перебування в період проведення спеціальної сесії.



Доповнення

Майже 230 тисяч українських абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест: понад 201 тисяч осіб в Україні і майже 28 тисяч за кордоном.