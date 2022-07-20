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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Вступ-2022: Міносвіти анонсувало спеціальну сесію для мультитестування

Вступ-2022: Міносвіти анонсувало спеціальну сесію для мультитестування

Київ • УНН

 • 167337 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет підписав наказ про внесення змін до календарного плану організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тестування, а саме – організації спеціальної сесії. Про це він повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.

Деталі

Абітурієнти, які через збройну агресію рф не мали змоги зареєструватися для участі в НМТ в основний і додатковий періоди, отримають можливість зробити це під час спеціального періоду.

Для цього вступникам необхідно:

  • з 12 до 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті УЦОЯО;
  • з 25 до 30 серпня вибрати населений пункт для складання НМТ на персональній сторінці;
  • з 5 до 7 вересня підтвердити на персональній сторінці намір взяти участь у тестуванні та вибрати населений пункт, що найбільш наближений до місця перебування в період проведення спеціальної сесії.

Доповнення

Майже 230 тисяч українських абітурієнтів складатимуть національний мультипредметний тест: понад 201 тисяч осіб в Україні і майже 28 тисяч за кордоном.

Українські Національні Новини

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