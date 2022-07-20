Поступление-2022: Минобразования анонсировало специальную сессию для мультитестирования

Детали

Абитуриенты, которые из-за вооруженной агрессии рф не имели возможности зарегистрироваться для участия в НМТ в основной и дополнительный периоды, получат возможность сделать это во время специального периода.

Для этого поступающим необходимо:



с 12 по 15 августа сформировать регистрационную карточку на сайте УЦОКО;



с 25 по 30 августа выбрать населенный пункт для сдачи НМТ на персональной странице;



с 5 по 7 сентября подтвердить на персональной странице намерение принять участие в тестировании и выбрать населенный пункт, наиболее приближенный к месту пребывания в период проведения специальной сессии.



Дополнение

Почти 230 тысяч украинских абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест: более 201 тысячи человек в Украине и почти 28 тысяч за рубежом.