Поступление-2022: Минобразования анонсировало специальную сессию для мультитестирования
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подписал приказ о внесении изменений в календарный план организации и проведения в 2022 году национального мультипредметного тестирования, а именно – организации специальной сессии. Об этом он сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.
Детали
Абитуриенты, которые из-за вооруженной агрессии рф не имели возможности зарегистрироваться для участия в НМТ в основной и дополнительный периоды, получат возможность сделать это во время специального периода.
Для этого поступающим необходимо:
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- с 12 по 15 августа сформировать регистрационную карточку на сайте УЦОКО;
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- с 25 по 30 августа выбрать населенный пункт для сдачи НМТ на персональной странице;
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- с 5 по 7 сентября подтвердить на персональной странице намерение принять участие в тестировании и выбрать населенный пункт, наиболее приближенный к месту пребывания в период проведения специальной сессии.
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Дополнение
Почти 230 тысяч украинских абитуриентов будут сдавать национальный мультипредметный тест: более 201 тысячи человек в Украине и почти 28 тысяч за рубежом.