Вступ-2022: майже 203 тисяч абітурієнтів складатимуть мультипредметний тест

Деталі

Як зазначив Шкарлет, ті, хто до 7 червня не зміг підтвердити участь в НМТ, зможуть скласти тест під час додаткової сесії.

Рейтинг найпопулярніших міст для складання НМТ в Україні: Київ – 1 8141; Львів – 8 577; Дніпро – 8 247; Одеса – 6 271; Запоріжжя – 6 004; Вінниця – 5 929.

За кордоном: Берлін (Німеччина) – 3 986; Мюнхен (Німеччина) – 3 318; Варшава (Польща) – 2 670; Прага (Чехія) – 2360; Краків (Польща) – 1 989.

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"Остаточно визначитися з вибором міста, країни, а також за потреби змінити населений пункт учасники зможуть на другому етапі, що розпочнеться 21 червня та триватиме до 7 липня. Можливість завантажити запрошення-перепустку з’явиться після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ (після 12 липня). У перепустці буде зазначено дату, час і місце основної сесії", - зазначив Шкарлет.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки скасовує іспити для вступу до університетів. Як заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі одного з телеканалів, відомство напрацьовує механізм одноразового скасування вступу до вишів з ЗНО, ЄВІ (єдиним вступним іспитом) та ЄФВВ (єдиним фаховим вступним випробуванням) у 2022 році.