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Через російську агресію МОН скасовує іспити для вступу в університети

Через російську агресію МОН скасовує іспити для вступу в університети

Київ • УНН

 • 136570 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство освіти і науки скасовує іспити для вступу до університетів. Як заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі одного з телеканалів, відомство напрацьовує механізм одноразового скасування вступу до вишів з ЗНО, ЄВІ (єдиним вступним іспитом) та ЄФВВ (єдиним фаховим вступним випробуванням) у 2022 році, пише УНН.

Цитата

"Жодних іспитів для вступу до університету не буде. Під навалою російської агресії ми разом із Комітетом ВР з питань освіти вирішили запровадити одноразове скасування вступу до вишів за результатами ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ у 2022 році", - заявив Шкарлет.

Деталі

Окрім цього у МОН скасують ДПА для учнів 11-х класів. Раніше це зробили і для учнів 4-го та 9-го класів. Міністр освіти додав, що механізм із заміною іспитів опрацьовується та його оприлюднять найближчим часом.

“Зазначу, жодних іспитів університет самостійно не проводитиме. Це потрібно для того, щоб запобігти корупції під час вступу”, – підсумував Шкарлет.

Доповнення

Після оголошення воєнного стану в Україні, Міносвіти рекомендувало освітнім закладам оголосити двотижневі канікули через вторгнення Росії.

7 березня МОН рекомендувало продовжити навчання у вищих та середніх навчальних закладах освіти у дистанційному режимі, але за погодженням військово-цивільних адміністрацій та батьків.

Українські Національні Новини

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