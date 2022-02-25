Вторгнення Росії: освітні заклади в Україні йдуть на двотижневі канікули
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міносвіти рекомендувало освітнім закладам оголосити двотижневі канікули через вторгнення Росії. Про це повідомив глава МОН Сергій Шкарлет у Telegram, передає УНН.
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"Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні", - написав міністр.
Додамо
Він закликав освітян і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте непідтверджену інформацію.
"Звертаюся до всіх із закликом не панікувати та слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців. Підтримуємо наших військових ЗСУ! Тримаємо стрій. Ми – сильні! Ми – Україна!" - резюмував Шкарлет.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.