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Вторгнення Росії: освітні заклади в Україні йдуть на двотижневі канікули

Вторгнення Росії: освітні заклади в Україні йдуть на двотижневі канікули

Київ • УНН

 • 100650 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міносвіти рекомендувало освітнім закладам оголосити двотижневі канікули через вторгнення Росії. Про це повідомив глава МОН Сергій Шкарлет у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Інформую, що з метою убезпечення всіх учасників освітнього процесу сьогодні направлено листа керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій і керівникам закладів фахової передвищої та вищої освіти з рекомендацією щодо припинення освітнього процесу в усіх закладах освіти та оголошення канікул на два тижні", - написав міністр.

Додамо

Він закликав освітян і всіх українців орієнтуватися на офіційні джерела інформації. Крім того, не переходьте за підозрілими посиланнями, кнопками, а також не поширюйте непідтверджену інформацію.

"Звертаюся до всіх із закликом не панікувати та слідувати рекомендаціям державних і місцевих органів влади, а також правоохоронців. Підтримуємо наших військових ЗСУ! Тримаємо стрій. Ми – сильні! Ми – Україна!" - резюмував Шкарлет.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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