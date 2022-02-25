Вторжение России: образовательные учреждения в Украине уходят на двухнедельные каникулы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Минобразования рекомендовало образовательным учреждениям объявить двухнедельные каникулы из-за вторжения России. Об этом сообщил глава МОН Сергей Шкарлет в Telegram, передает УНН.
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"Информирую, что с целью обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса сегодня направлено письмо руководителям департаментов (управлений) образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального и высшего образования с рекомендацией о прекращении образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявления каникул на две недели", - написал министр.
Добавим
Он призвал педагогов и всех украинцев ориентироваться на официальные источники информации. Кроме того, не переходите по подозрительным ссылкам, кнопкам, а также не распространяйте неподтвержденную информацию.
"Обращаюсь ко всем с призывом не паниковать и следовать рекомендациям государственных и местных органов власти, а также правоохранителей. Поддерживаем наших военных ВСУ! Держим строй. Мы - сильные! Мы - Украина!" - резюмировал Шкарлет.
Напомним
24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.
В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.
На всей территории Украины ввели военное положение.