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Из-за российской агрессии МОН отменяет экзамены для поступления в университеты

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство образования и науки отменяет экзамены для поступления в университеты. Как заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из телеканалов, ведомство нарабатывает механизм единовременной отмены поступления в вузы по ВНО, ЕВЭ (единым вступительным экзаменом) и ЕПВИ (единым профессиональным вступительным испытанием) в 2022 году, пишет УНН.

Цитата

"Никаких экзаменов для поступления в университет не будет. Под нашествием российской агрессии мы вместе с Комитетом ВР по вопросам образования решили ввести единовременную отмену поступления в вузы по результатам ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ в 2022 году", - заявил Шкарлет.

Детали

Кроме этого в МОН отменят ГИА для учеников 11-х классов. Раньше это сделали и для учеников 4-го и 9-го классов. Министр образования добавил, что механизм с заменой экзаменов прорабатывается и его обнародуют в ближайшее время.

"Отмечу, никаких экзаменов университет самостоятельно проводить не будет. Это нужно для того, чтобы предотвратить коррупцию при поступлении”, - подытожил Шкарлет.

Дополнение

После объявления военного положения в Украине, Минобразования рекомендовало образовательным учреждениям объявить двухнедельные каникулы из-за вторжения России.

7 марта министерство рекомендовало продолжить учебу в высших и средних учебных заведениях в дистанционном режиме, но по согласованию военно-гражданских администраций и родителей.

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