Из-за российской агрессии МОН отменяет экзамены для поступления в университеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство образования и науки отменяет экзамены для поступления в университеты. Как заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире одного из телеканалов, ведомство нарабатывает механизм единовременной отмены поступления в вузы по ВНО, ЕВЭ (единым вступительным экзаменом) и ЕПВИ (единым профессиональным вступительным испытанием) в 2022 году, пишет УНН.
Цитата
"Никаких экзаменов для поступления в университет не будет. Под нашествием российской агрессии мы вместе с Комитетом ВР по вопросам образования решили ввести единовременную отмену поступления в вузы по результатам ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ в 2022 году", - заявил Шкарлет.
Детали
Кроме этого в МОН отменят ГИА для учеников 11-х классов. Раньше это сделали и для учеников 4-го и 9-го классов. Министр образования добавил, что механизм с заменой экзаменов прорабатывается и его обнародуют в ближайшее время.
"Отмечу, никаких экзаменов университет самостоятельно проводить не будет. Это нужно для того, чтобы предотвратить коррупцию при поступлении”, - подытожил Шкарлет.
Дополнение
После объявления военного положения в Украине, Минобразования рекомендовало образовательным учреждениям объявить двухнедельные каникулы из-за вторжения России.
7 марта министерство рекомендовало продолжить учебу в высших и средних учебных заведениях в дистанционном режиме, но по согласованию военно-гражданских администраций и родителей.