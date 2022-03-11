Из-за российской агрессии МОН отменяет экзамены для поступления в университеты

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"Никаких экзаменов для поступления в университет не будет. Под нашествием российской агрессии мы вместе с Комитетом ВР по вопросам образования решили ввести единовременную отмену поступления в вузы по результатам ВНО, ЕВЭ и ЕПВИ в 2022 году", - заявил Шкарлет.

Детали

Кроме этого в МОН отменят ГИА для учеников 11-х классов. Раньше это сделали и для учеников 4-го и 9-го классов. Министр образования добавил, что механизм с заменой экзаменов прорабатывается и его обнародуют в ближайшее время.

"Отмечу, никаких экзаменов университет самостоятельно проводить не будет. Это нужно для того, чтобы предотвратить коррупцию при поступлении”, - подытожил Шкарлет.

Дополнение

После объявления военного положения в Украине, Минобразования рекомендовало образовательным учреждениям объявить двухнедельные каникулы из-за вторжения России.

7 марта министерство рекомендовало продолжить учебу в высших и средних учебных заведениях в дистанционном режиме, но по согласованию военно-гражданских администраций и родителей.