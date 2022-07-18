Вступ-2022: для абітурієнтів запрацював чатбот

Цитата

"Від 18 липня 2022 року на сайті МОН майбутні вступники можуть отримати відповіді на запитання щодо вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти. У співпраці з урядовим контактним центром запрацював чатбот, що стане онлайн-помічником у питаннях вступної кампанії 2022 року", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Також працює консультаційна телефонна лінія "Вступна кампанія 2022 року" (0 800 50-45-70). Звернення громадян приймають і за адресою електронної пошти ([email protected]). За 15 робочих днів фахівці Міністерства освіти і науки України опрацювали 1400 дзвінків.

Нагадаємо

1 липня стартувала реєстрація особистих електронних кабінетів для випускників 11-х класів, а також вступників до вишів на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра.