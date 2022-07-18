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13:08 • 751 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 21997 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Поступление-2022: для абитуриентов заработал чат-бот

Киев • УНН

 • 201480 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. С сегодняшнего дня в Украине заработал чат-бот, с помощью которого можно получить ответы относительно вступительной кампании-2022. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.

Цитата

"С 18 июля 2022 года на сайте МОН будущие абитуриенты могут получить ответы на вопрос о поступлении в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования. В сотрудничестве с правительственным контактным центром заработал чат-бот, который станет онлайн-помощником в вопросах вступительной кампании 2022 года" , – говорится в сообщении.

Добавим

Также работает консультационная телефонная линия "Вступительная кампания 2022 года" (0800 50-45-70). Обращения граждан принимают и по адресу электронной почты ([email protected]). За 15 рабочих дней специалисты Министерства образования и науки Украины обработали 1400 звонков.

Напомним

1 июля стартовала регистрация личных электронных кабинетов для выпускников 11-х классов, а также поступающих в вузы на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра.

Украинские Национальные Новости

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