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Поступление-2022: стартовала регистрация э-кабинетов для поступающих в магистратуру

Поступление-2022: стартовала регистрация э-кабинетов для поступающих в магистратуру

Киев • УНН

 • 247179 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. В Украине продолжается регистрация электронных кабинетов для поступления в учебные заведения и подачи заявлений от поступающих, в частности, начата регистрация э-кабинетов для поступления в магистратуру. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«По состоянию на 1 августа 2022 года в учреждения профессионального образования перед высшим подано почти 153 тыс. заявлений от выпускников 9-х и 11-х классов. За трое суток выпускники 11-х классов и поступающие на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста для получения высшего образования подали более 13 тыс. электронных заявлений», - написал он.

«Также сегодня начата регистрация электронных кабинетов для поступления в магистратуру. За полчаса уже зарегистрировано 985 кабинетов», - добавил министр.

Детали 

По его словам, прием заявлений для получения высшего образования продлится до 8 августа – для поступления по результатам индивидуального устного собеседования и творческих конкурсов (бюджетная и контрактная формы) и до 23 августа – для поступления по результатам НМТ, а также творческих конкурсов (контрактная форма).

После этого заявления будут принимать на контрактную форму получения образования.

Дополнение 

С 29 июля украинские абитуриенты могут подавать электронные заявления для получения высшего образования.

В Украине заработал чатбот, с помощью которого можно получить ответы по вступительной кампании-2022.

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