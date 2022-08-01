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Вступ-2022: стартувала реєстрація е-кабінетів для вступників до магістратури

Вступ-2022: стартувала реєстрація е-кабінетів для вступників до магістратури

Київ • УНН

 • 247184 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. В Україні триває реєстрація електронних кабінетів для вступу до закладів освіти та подання заяв від вступників, зокрема, розпочато реєстрацію е-кабінетів для вступу до магістратури. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Станом на 1 серпня 2022 року до закладів ФПО (фахової передвищої освіти) подано майже 153 тис. заяв від випускників 9-х і 11-х класів. За три доби випускники 11-х класів і вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста для здобуття вищої освіти подали понад 13 тис. електронних заяв», - написав він.

«Також сьогодні розпочато реєстрацію електронних кабінетів для вступу до магістратури. За пів години уже зареєстровано 985 кабінетів», - додав міністр.

Деталі

За його словами, приймання заяв для здобуття вищої освіти триватиме до 8 серпня – для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди та творчих конкурсів (бюджетна та контрактна форми) та до 23 серпня – для вступу за результатами НМТ, а також творчих конкурсів (контрактна форма).

Після цього заяви прийматимуть на контрактну форму здобуття освіти. 

Доповнення 

З 29 липня українські абітурієнти можуть подавати електронні заяви для здобуття вищої освіти.

В Україні запрацював чатбот, за допомогою якого можна отримати відповіді щодо вступної кампанії-2022.

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