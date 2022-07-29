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Вступ-2022: почали приймати заяви для здобуття вищої освіти

Вступ-2022: почали приймати заяви для здобуття вищої освіти

Київ • УНН

 • 126602 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Відсьогодні українські абітурієнти можуть подавати електронні заяви для здобуття вищої освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Цитата

"Відсьогодні, 29 липня 2022 року, випускники 11-х класів і вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста можуть подавати заяви для здобуття вищої освіти", – написав Шкарлет.

Деталі

Заяви прийматимуть до 8 серпня для вступу за результатами індивідуальної усної співбесіди та творчих конкурсів (бюджетна та контрактна форми) та до 23 серпня для вступу за результатами НМТ, а також творчих конкурсів (контрактна форма).

Після цього заяви прийматимуть на контрактну форму здобуття освіти.

Додамо

За першу годину вступники для здобуття вищої освіти подали майже 1200 електронних заяв.

Наразі на базі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра створено й активовано майже 25 тисяч електронних кабінетів.

До закладів фахової передвищої освіти створено та активовано 188 тисяч електронних кабінетів, подано понад 151 тисячу заяв від випускників 9-х і 11-х класів.

Нагадаємо

В Україні запрацював чатбот, за допомогою якого можна отримати відповіді щодо вступної кампанії-2022.

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