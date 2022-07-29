Поступление-2022: начали принимать заявления для получения высшего образования
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. С сегодняшнего дня украинские абитуриенты могут подавать заявления для получения высшего образования. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
Цитата
"С сегодняшнего дня, 29 июля 2022 года, выпускники 11-х классов и поступающие на основе диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра или младшего специалиста могут подавать заявления для получения высшего образования", – написал Шкарлет.
Детали
Заявления будут принимать до 8 августа для поступления по результатам индивидуального устного собеседования и творческих конкурсов (бюджетная и контрактная формы) и до 23 августа для поступления по результатам НМТ, а также творческих конкурсов (контрактная форма).
После этого заявления будут принимать на контрактную форму получения образования.
Добавим
За первый час поступающие для получения высшего образования подали почти 1200 электронных заявлений.
На базе профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста и младшего бакалавра создано и активировано почти 25 тысяч электронных кабинетов.
В заведения профессионального высшего образования создано и активировано 188 тысяч электронных кабинетов, подано более 151 тысяч заявлений от выпускников 9-х и 11-х классов.
Напомним
В Украине заработал чат-бот, с помощью которого можно получить ответы по вступительной кампании-2022.