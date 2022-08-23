Поступление-2022: сегодня последний день, чтобы подать заявление на бюджет

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"Сегодня, 23 августа 2022 года, завершается подача поступающими заявлений на бюджет в высшее учебное заведение на основе 11-ти классов, дипломов профессионального младшего бакалавра, младшего специалиста, младшего бакалавра. Подать заявления еще можно до 18 часов", – говорится в сообщении.

Детали

После указанного времени подать заявление можно будет только на контракт. Дополнительный набор в высшее учебное заведение возможен до 30 ноября. До 31 октября будет открыта регистрация электронных кабинетов абитуриентов.

Подробный алгоритм подачи заявления можно посмотреть по ссылке.

Напомним

16 августа опубликовали промежуточные рейтинги поступающих по широкому конкурсу.