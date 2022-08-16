Вступ-2022: опублікували проміжні рейтинги вступників за широким конкурсом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Для перегляду став доступний проміжний рейтинг вступників за широким конкурсом. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України, передає УНН.
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"Сьогодні, 16 серпня 2022 року, оприлюднено проміжний рейтинг вступників, які цього року беруть участь у широкому конкурсі на молодшого бакалавра, бакалавра та наскрізного магістра, а також магістра на основі бакалавра за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право»", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Переглянути його можна на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
У розміщених списках кожен вступник може побачити всі заяви, подані на широкий конкурс, та відстежити своє місце в загальнодержавному рейтингу за обраними спеціальностями.
Оновлений фінальний рейтинг буде опублікований 22 серпня, перед завершенням приймання заяв.
Нагадаємо
В Україні триває реєстрація електронних кабінетів для вступу до закладів освіти та подання заяв від вступників, зокрема, розпочато реєстрацію е-кабінетів для вступу до магістратури.