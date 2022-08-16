Поступление-2022: опубликовали промежуточные рейтинги поступающих по широкому конкурсу
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Для просмотра стал доступен промежуточный рейтинг абитуриентов по широкому конкурсу. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.
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"Сегодня, 16 августа 2022 года, обнародован промежуточный рейтинг абитуриентов, которые в этом году принимают участие в широком конкурсе на младшего бакалавра, бакалавра и сквозного магистра, а также магистра на основе бакалавра по специальностям «Право» и «Международное право»”, - говорится в сообщении.
Детали
Просмотреть его можно на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
В размещенных списках каждый поступающий может увидеть все заявления, поданные на широкий конкурс, и отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям.
Обновленный финальный рейтинг будет опубликован 22 августа, перед завершением приема заявлений.
Напомним
В Украине продолжается регистрация электронных кабинетов для поступления в учебные заведения и подачи заявлений от поступающих, в частности, начата регистрация э-кабинетов для поступления в магистратуру.