Вступ-2022: сьогодні останній день, щоб подати заяву на бюджет

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"Сьогодні, 23 серпня 2022 року, завершується подання вступниками заяв на бюджет до закладів вищої освіти на основі 11-ти класів, дипломів фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра. Подати заяви ще можна до 18-ї години", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Після зазначеного часу подати заяву можна буде лише на контракт. Додатковий набір у заклад вищох освіти можливий до 30 листопада. До 31 жовтня буде відкрита реєстрація електронних кабінетів вступників.

Докладний алгоритм подання заяви можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо

16 серпня опублікували проміжні рейтинги вступників за широким конкурсом.