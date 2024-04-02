"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  22786 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  33930 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  80796 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  118669 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  117349 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118333 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  169782 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107012 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229124 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192894 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

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1 апреля 2024, 09:33  •  169782 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  443151 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  415348 просмотра

"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.

Война •   •  21800 просмотра
"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения убытков, причиненных российской агрессией.

Общество •   •  17929 просмотра
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Кулеба подчеркнул ощутимые результаты Украины в восстановлении справедливости: запуск Реестра убытков для возмещения, создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, получение ордеров МУС на арест, в том числе путина, и первые решения об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Война •   •  16998 просмотра
Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

В марте 2023 года экспорт товаров из Украины составил 11,8 млн тонн на сумму $3,2 млрд, приблизившись к уровню, предшествовавшему вторжению.

Экономика •   •  16370 просмотра
Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявляет, что существует вероятность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, а министр иностранных дел Германии предостерегает от публичных дискуссий на эту тему.

Война •   •  17524 просмотра
Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

С начала полномасштабной войны украинцы выиграли 397 судебных дел против России по возмещению ущерба, причем 91 решение было вынесено за первые три месяца 2024 года, а 2 апреля 2024 года Гаага откроет Реестр убытков для Украины, чтобы принимать заявления от граждан, пострадавших от российского вторжения.

Война •   •  17253 просмотра
Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

12-летний ученик открыл стрельбу в школе в Вантаа, Финляндия, убив одного ученика и ранив двух других.

Новости Мира •   •  14008 просмотра
Стрельба в школе в Финляндии: один подросток погиб

В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

В селе Владимировка Гульрипского района оккупированной Россией Абхазии разбился вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии, но все трое членов экипажа выжили, получив травмы, не угрожающие жизни.

Новости Мира •   •  13609 просмотра
В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Из-за успешных украинских ударов россия была вынуждена использовать приманки и методы обмана, такие как рисование фальшивых истребителей на бетоне на аэродромах, чтобы попытаться скрыть свои самолеты.

Война •   •  15946 просмотра
Британская разведка: россия применяет на аэродромах приманки, чтобы запутать украинских военных

Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал

Трамвай сошел с рельсов на конечной остановке возле станции метро "Позняки" в Киеве, в результате чего пострадал один человек, которого госпитализировали.

Киев •   •  13854 просмотра
Трамвай сошел с рельсов на столичных Позняках, один человек пострадал