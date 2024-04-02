"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с городским головой Львова Андреем Садовым. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Садового в Telegram.

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По словам Садового, во встрече они обсудили возможности для дальнейшего развития украинской эконмики.

Ключевой вопрос - как украинские и американские общины могут объединиться для развития украинской экономики. Это та встреча, о которой мало можно сказать публично, но результат будет впечатляющим - заявил городской голова Львова.

Напомним,

Госпожа посол США Бриджит Бринк и министр финансов Украины Сергей Марченко обсудили перенаправление долговых обязательств на гуманитарные нужды для поддержки экономики Украины в условиях войны с Россией.

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