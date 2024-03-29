Посол США отреагировала на ночную атаку рф: "Сейчас нужна наша помощь"

российские атаки направлены на отключение электроэнергии для миллионов украинцев. Украине нужна помощь. Так посол США Бриджит Бринк прокомментировала очередную ночную массированную атаку россиян. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление дипломата в Х.

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Она отметила, что всю ночь россия безжалостно запускала ракеты и беспилотники против энергетической инфраструктуры Украины.

"Варварские усилия россии, направленные на отключение электроэнергии для миллионов мужчин, женщин и детей, продолжаются бесконтрольно. Сейчас нужна наша помощь", - написала дипломат.

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Как указал министр энергетики Украины Герман Галущенко, во время ночной атаки на Украину россияне пытались нанести удары по объектам генерации электроэнергии.

В ДТЭК сообщили, что российские войска нанесли атаки по трем теплоэлектростанциям компании, есть серьезные повреждения оборудования.