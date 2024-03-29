Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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Посол США отреагировала на ночную атаку рф: "Сейчас нужна наша помощь"
Над Кировоградской областью сбиты 4 вражеских "шахеда" - ОВА
В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА
россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: двое погибших и восемь раненых
В Ивано-Франковской области ночью целью врага стал объект критической сферы, отработала ПВО - ОВА
Воздушные силы: в небе над Украиной за ночь уничтожено 84 "шахедов" и ракет из 99
Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК
В Днепропетровской области за ночь уничтожили 12 дронов и 12 ракет - ОВА
В Черкасской области ночью уничтожили 6 "шахедов" и крылатую ракету, но есть ракетные попадания по энергоинфраструктуре - ОВА
Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА
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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
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Посол США отреагировала на ночную атаку рф: "Сейчас нужна наша помощь"
россия осуществила массированную ночную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с целью отключения электроэнергии для миллионов украинцев. Посол США призвала к немедленной помощи.
Над Кировоградской областью сбиты 4 вражеских "шахеда" - ОВА
Четыре российских беспилотника-"шахеды" были сбиты над Кировоградской областью во время одного из самых продолжительных воздушных налетов и массированных вражеских атак, но обошлось без жертв.
В Киевской области из-за ночной атаки рф обломками повредило два дома и дорогу - ОВА
Киевская область подверглась массированной комбинированной ракетно-беспилотной атаке со стороны противника ночью, силы ПВО сбили цели, но обломки повредили некоторые жилые районы.
россияне обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: двое погибших и восемь раненых
Два человека погибли и еще восемь получили ранения в результате российских обстрелов около 20 населенных пунктов в Харьковской области.
В Ивано-Франковской области ночью целью врага стал объект критической сферы, отработала ПВО - ОВА
Прошлой ночью враг атаковал объекты критической инфраструктуры в Украине, в том числе на Прикарпатье, но силы противовоздушной обороны нейтрализовали воздушные цели.
Воздушные силы: в небе над Украиной за ночь уничтожено 84 "шахедов" и ракет из 99
84 воздушные цели, в том числе 58 беспилотников "Шахед" и 26 ракет, были уничтожены украинскими средствами противовоздушной обороны во время массированной российской ракетной и беспилотной атаки 29 марта 2024 года.
Армия рф ночью атаковала три ТЭС, серьезно повреждено оборудование - ДТЭК
Ночью российские войска атаковали и серьезно повредили оборудование на трех теплоэлектростанциях ДТЭК. Ранен один энергетик.
В Днепропетровской области за ночь уничтожили 12 дронов и 12 ракет - ОВА
Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 воздушные цели, в том числе 12 ракет и 12 беспилотников, над Днепропетровской областью в течение ночи и рано утром в нескольких районах.
В Черкасской области ночью уничтожили 6 "шахедов" и крылатую ракету, но есть ракетные попадания по энергоинфраструктуре - ОВА
Силы противовоздушной обороны сбили 6 вражеских беспилотников и крылатую ракету над Черкасской областью, но ночью в результате ракетных обстрелов было попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Винницкую область атаковал враг, есть попадание в частный дом - ОВА
В Винницкой области во время вражеского обстрела было попадание в частный дом, но обошлось без жертв.