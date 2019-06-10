Установлена предварительная сумма ущерба от похищения ядохимикатов на Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Установлена предварительная сумма ущерба из-за похищенния ядохимикаты из сельхозпредприятий Винницкой области, которые в результате попали в приток реки Рось. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
"В Липовецком районе предварительная сумма убытков из-за похищения ядохимикатов в сельхозпредприятии составляет 700 000 гривен. В Козятинском районе злоумышленники причинили ущерб предварительно на 170 000 гривен", - сказали в пресс-службе.
Также, в пресс-службе сообщили, что существуют трудности с поиском злоумышленников.
"Злоумышленники скрылись с места происшествия, их трудно установить потому что были срезаны номерные знаки в Mercedes, также был уничтожен номерной идентификационный номер кузова. То есть никаких следов автомобиля они не оставили", - отметили в пресс-службе.
Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории р. Рось.
Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось.
Ситуация находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Из-за пролива инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем и кражи этих вещественных с сельхозпредприятий.