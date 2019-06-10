Встановлено попередню суму збитків від викрадення отрутохімікатів на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Встановлено попередню суму збитків через викрадені отрутохімікати з сільгосппідприємств Вінниччини, які в результаті потрапили в притоку річки Рось. Про це повідомили УНН в прес-службі прокуратури Вінницької області.
"У Липовецькому районі попередня сума збитків через викрадення отрутохімікатів в сільгосппідприємстві становить 700 тисяч гривень. У Козятинському районі зловмисники заподіяли збитків попередньо на 170 тисяч гривень", - сказали в прес-службі.
Також, в прес-службі повідомили, що існують труднощі з пошуком зловмисників.
"Зловмисники втекли з місця події, їх важко встановити тому що були зрізані номерні знаки в Mercedes, також був знищений номерний ідентифікаційний номер кузова. Тобто ніяких слідів автомобіля вони не залишили", - зазначили в прес-службі.
Проводиться моніторинг якості води у місцях водозабору та водосховищах акваторії р. Рось.
Населенню рекомендовано утриматись від купання, вилову риби та випоювання худоби в акваторії р. Рось.
Ситуація перебуває на контролі у місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.
Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.
Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму та крадіжки цих речових з сільгосппідприємств.