Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение
Киев • УНН
На Киевщине 123 школы и 27 детсадов перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. За неделю количество больных учеников выросло на 4025, а дошкольников - на 646 случаев.
На Киевщине из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом 123 школы перешли на дистанционку. Также онлайн учатся воспитанники 27 детсадов и 4 отдельных групп. Об этом пишет департамент образования Киевской ОГА, передает УНН.
За последнюю неделю количество больных среди учащихся и дошкольников значительно возросло.
По состоянию на 24 февраля в садиках зафиксировали 9 042 случая респираторных заболеваний - на 646 больше, чем неделю назад. В школах заболели 44 016 учеников, что на 4 025 больше, чем на прошлой неделе
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ковалевской, Цибловской, Чабановской и Гребенковской громадах.
Поэтому местные власти приняли решение временно перевести на дистанционное обучение часть учебных заведений, в частности 123 школы и 454 отдельных класса.
Напомним
В 16 областях Украины из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ частично внедряют противоэпидемические мероприятия.