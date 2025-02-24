Вспышка гриппа и ОРВИ: на Киевщине более 120 школ перешли на дистанционное обучение

На Киевщине из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом 123 школы перешли на дистанционку. Также онлайн учатся воспитанники 27 детсадов и 4 отдельных групп. Об этом пишет департамент образования Киевской ОГА, передает УНН.

За последнюю неделю количество больных среди учащихся и дошкольников значительно возросло.

По состоянию на 24 февраля в садиках зафиксировали 9 042 случая респираторных заболеваний - на 646 больше, чем неделю назад. В школах заболели 44 016 учеников, что на 4 025 больше, чем на прошлой неделе - говорится в сообщении.

Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ковалевской, Цибловской, Чабановской и Гребенковской громадах.

Поэтому местные власти приняли решение временно перевести на дистанционное обучение часть учебных заведений, в частности 123 школы и 454 отдельных класса.

Напомним

В 16 областях Украины из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ частично внедряют противоэпидемические мероприятия.