Спалах грипу та ГРВІ: на Київщині понад 120 шкіл перейшли на дистанційне навчання

На Київщині через зростання захворюваності на ГРВІ та грип 123 школи перейшли на дистанційку. Також онлайн навчаються вихованці 27 дитсадків і 4 окремих груп. Про це пише департамент освіти Київської ОДА, передає УНН.

За останній тиждень кількість хворих серед учнів і дошкільнят значно зросла.

Станом на 24 лютого в садочках зафіксували 9 042 випадки респіраторних захворювань — на 646 більше, ніж тиждень тому. У школах захворіли 44 016 учнів, що на 4 025 більше, ніж минулого тижня - йдеться у повідомленні.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Ковалівській, Циблівській, Чабанівській та Гребінківській громадах.

Через це місцева влада ухвалила рішення тимчасово перевести на дистанційне навчання частину навчальних закладів, зокрема 123 школи та 454 окремі класи.

Нагадаємо

В 16 областях України через зростання захворюваності на грип та ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи.