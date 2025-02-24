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05:23 • 23379 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124579 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183827 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148164 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139503 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117695 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108215 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103020 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143105 перегляди

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Спалах грипу та ГРВІ: на Київщині понад 120 шкіл перейшли на дистанційне навчання

Спалах грипу та ГРВІ: на Київщині понад 120 шкіл перейшли на дистанційне навчання

Київ • УНН

 • 31171 перегляди

На Київщині 123 школи та 27 дитсадків перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на ГРВІ та грип. За тиждень кількість хворих учнів зросла на 4025, а дошкільнят - на 646 випадків.

На Київщині через зростання захворюваності на ГРВІ та грип 123 школи перейшли на дистанційку.  Також онлайн навчаються вихованці 27 дитсадків і 4 окремих груп. Про це пише департамент освіти Київської ОДА, передає УНН

За останній тиждень кількість хворих серед учнів і дошкільнят значно зросла.

Станом на 24 лютого в садочках зафіксували 9 042 випадки респіраторних захворювань — на 646 більше, ніж тиждень тому. У школах захворіли 44 016 учнів, що на 4 025 більше, ніж минулого тижня 

- йдеться у повідомленні.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Ковалівській, Циблівській, Чабанівській та Гребінківській громадах.

Через це місцева влада ухвалила рішення тимчасово перевести на дистанційне навчання частину навчальних закладів, зокрема 123 школи та 454 окремі класи.

Нагадаємо

В 16 областях України через зростання захворюваності на грип та ГРВІ частково впроваджують протиепідемічні заходи. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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