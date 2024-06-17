ВСП одобрил решение об увольнении судьи Князева

Высший совет правосудия решил применить к судье Верховного Суда Всеволоду Князеву дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВСП.

Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение о привлечении судьи Верховного Суда Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности - говорится в сообщении.

Решение Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла по результатам рассмотрения дисциплинарного дела, открытого 15 апреля 2024 года.

Дополнение

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева по делу об аренде квартиры, которые он якобы снимал за 1 тыс. гривен в месяц.

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда.

Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. 18 мая ВАКС избрал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.

31 января за бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог после того, как суд уменьшил его размер с 20 млн грн до 18,168 млн грн.