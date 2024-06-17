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ВРП схвалила рішення про звільнення судді Князєва

Київ • УНН

 • 12782 перегляди

Вища рада правосуддя вирішила застосувати дисциплінарне стягнення до судді Верховного Суду Всеволода Князєва у вигляді подання про звільнення з посади через звинувачення в корупції, в тому числі в отриманні хабарів на загальну суму 2,7 мільйона доларів.

ВРП схвалила рішення про звільнення судді Князєва

Вища ради правосуддя вирішила застосувати до судді Верховного Суду Всеволода Князєва дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВРП.

Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про притягнення судді Верховного Суду Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади 

- йдеться у повідомленні.

Рішення Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила за результатом розгляду дисциплінарної справи, відкритої 15 квітня 2024 року.

Доповнення

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва щодо ексголови Верховного суду Всеволода Князєва у справі про оренду квартири, які він нібито знімав за 1 тис. гривень на місяць.

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду.

Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. 18 травня ВАКС обрав запобіжний захід Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень.

31 січня за колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу після того, як суд зменшив її розмір з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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