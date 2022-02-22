Вслед за Лондоном: Канада готовит новый пакет санкций против РФ из-за признания Л / ДНР

ukru
15 марта, 19:03 • 100205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128801 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115981 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110151 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100848 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97532 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85134 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118379 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124910 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126931 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 119148 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 39072 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 30912 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 17669 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 34976 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118379 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118672 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257131 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286615 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223085 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103106 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124910 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110003 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127374 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129506 просмотра
Актуальное
Вслед за Лондоном: Канада готовит новый пакет санкций против РФ из-за признания Л / ДНР

Вслед за Лондоном: Канада готовит новый пакет санкций против РФ из-за признания Л / ДНР

Киев • УНН

 • 66588 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада готовит новый пакет санкций против России из-за признания Л/ДНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter.

Цитата

“Канада вместе с партнерами и союзниками будет жестко реагировать на это откровенное пренебрежение к международному праву. Мы готовимся наложить за эти действия экономические санкции, которые будут отличаться от тех, что были ранее подготовлены для реагирования на возможное дальнейшее военное вторжение россии в Украину" - об этом говорится в обращении Мелани Жоли.

Напомним

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон ввел новые санкции против России.

Контекст

Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".
После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы