Вслед за Лондоном: Канада готовит новый пакет санкций против РФ из-за признания Л / ДНР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Глава МИД Канады Мелани Жоли сообщила, что Канада готовит новый пакет санкций против России из-за признания Л/ДНР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter.
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“Канада вместе с партнерами и союзниками будет жестко реагировать на это откровенное пренебрежение к международному праву. Мы готовимся наложить за эти действия экономические санкции, которые будут отличаться от тех, что были ранее подготовлены для реагирования на возможное дальнейшее военное вторжение россии в Украину" - об этом говорится в обращении Мелани Жоли.
Напомним
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Лондон ввел новые санкции против России.
Контекст
Владимир Путин, по итогам Совета Безопасности РФ, обратился к русскому народу. Среди прочего, он заявил, что Украина была создана большевистской Россией и пообещал "декоммунизацию".
После обращения он подписал указы о признании так называемых "Л/ДНР", а также Договора о сотрудничестве и взаимопомощи. В указе о признании независимости квазреспублик также шла речь об оказании военной помощи со стороны РФ.