Вслід за Лондоном: Канада готує новий пакет санкцій проти РФ через визнання Л/ДНР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Голова МЗС Канади Мелані Жолі повідомила, що Канада готує новий пакет санкцій проти Росії через визнання Л/ДНР. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter.
Цитата
“Канада разом із партнерами та союзниками жорстко реагуватиме на цю відверту зневагу до міжнародного права. Ми готуємося накласти за ці дії економічні санкції, які відрізнятимуться від тих, що були раніше підготовлені для реагування на можливе подальше військове вторгнення Росією в Україну" - про це йдеться у зверненні Мелані Жолі.
Нагадаємо
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Лондон запровадинь нові санкції проти Росії.
Контекст
Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.