Все важные дела необходимо успеть сделать в начале месяца: астролог дала прогноз на сентябрь

“Сентябрь месяц четко делится на два этапа. С 1 по 9 — спешите сделать важные дела, особенно в следующие дни: 1 (12:35-18:20), 3 (до 17:30), 4, 7, 8 (до 15:45), 9. А потом, с 10 сентября и до 13 ноября будет длительный период ретроградного Марса, к которому потом в октябре добавится такой же ретро Меркурий и на дороге нашей с вами жизни образуется настоящий затор. И только в крайнем случае, если перенести важные дела не удается или это решение зависит не от вас, если по-другому никак, тогда хотя бы используйте оптимально благоприятные даты: 12, 15 (12:00-18:00), 18, 19 (до 15:00), 20, 26 (после 17:05), 27, 28 (кроме 10:18-18:32)”, — отмечает она.

По словам астролога, сентябрь начинается фазой полнолуния, которая произойдет 2-го числа в 8:22 утра по украинскому времени.

“Любое полнолуние является для нас всех достаточно жестким учителем. Противостояние Солнца и Луны мы можем ощущать внутри себя, как конфликт на уровне чувств, эмоций и физического самочувствия. И кроме головных болей, мы можем ощущать в такие дни вроде бы ничем не мотивированные беспокойства, раздражения, неудовлетворенность. А данное полнолуние в своем гороскопе имеет еще много напряженных аспектов к планете любви и чувств Венеры — от воинственных и жестких — Марса, Сатурна и Плутона. Так что всех нас Вселенная будет обучать в этот период как не воевать и не конфликтовать друг с другом. Как найти золотую середину, гармонию и мир внутри себя”, — рассказывает Осипенко.

Она акцентирует внимание на том, что с 10 сентября по 14 ноября в ретроградном движении будет Марс. На этот период он устанавливает свои правила поведения. Такие длительные этапы ретро Марса бывают 1 раз в 2 года.

“Марс связан с активностью, энергией, инициативой, движением к цели. В период ретроградного Марса люди часто теряют направление движения. Цель становится или не актуальной, или ослабляется внутренняя мотивация. Люди начинают чувствовать апатию, нежелание действовать, раздражение и гнев на себя или свое ближайшее окружение. Марс отвечает за автомобили, любые механизмы и дорожное движение, поэтому в этот период можно наблюдать больше, чем обычно, дорожных аварий, пробок, задержек поездов и самолетов, поломок техники”, — подчеркивает астролог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что приготовила украинцам Белая металлическая Крыса: астропрогноз на 2020 год

Так, в этот период не рекомендуется приобретать автомобили, дорогую бытовую технику, отправляться в командировку или поездку, начинать строительство, а также подавать судебный иск, т. к. инициатор судебного процесса может потерпеть неудачу. В этой же связи неблагоприятно начало военных действий.

Кроме этого, новые проекты могут оказаться неэффективными, страдать существенными недостатками. Выпущенная продукция может оказаться невостребованной из-за сложной ситуации на рынке или различного рода недочетов. Плановые хирургические операции на время данного периода рекомендуется отложить.

“В этот период рекомендуется проанализировать свои прошлые действия или бездеятельность в свете их нового осознания и попробовать жить иначе. Может потребоваться немало мужества, чтобы прикоснуться к прошлым ранам, переживаниям неудач, потерь и попробовать придать им другое конструктивное значение, увидеть в них эволюцию своей личности. Это время лучше всего подходит для завершения дел, пересмотра взглядов, системы ценностей, ремонта, реконструкции, реставрации и т. д. Очень важно в период ретроградного Марса сдерживать свои негативные состояния и агрессию в отношении окружающих людей. Учитесь быть дипломатичными и проявлять больше позитивных эмоций. Окружающий мир, как зеркало, в событиях жизни показывает нам наше внутреннее состояние”, — советует Осипенко.

Астролог акцентирует внимание на том, что стоит также отметить, что 17 сентября в 14:00 по украинскому времени произойдет первое осеннее новолуние.

“Уже через день-два — психологически готовьтесь к встрече Новолуния. В этот период многие люди ощущают отток энергии, понижение иммунитета, головные боли и сложное эмоциональное состояние. Мужчины могут чувствовать себя хуже, чем женщины. Всегда помните, что в каком внутреннем состоянии вы встретите начало нового лунного месяца — так и проживете весь данный цикл. Поэтому всю первую половину дня 17-го сентября проведите в состоянии душевной гармонии. В 13 часов возьмите листок бумаги и начните писать на нем благодарность за лунный месяц, который Вы прожили с 19-го августа. В сам точный момент Новолуния в 14:00 я советую вам вспомнить, что внутри каждого из нас есть бесконечный источник любви и добра”, — подытоживает она.

Астролог рекомендует в этот момент начинать излучать замечательные человеческие чувства на своих любимых людей — детей, родителей и других родных по духу людей — и чувствовать, как исцеляются их тела и открываются навстречу свету и любви — их сердца. А затем мысленно наполняйте любовью, светом и изобилием свою квартиру или дом, в котором живете.

“Так пройдут 5-10 минут, а затем возьмите еще один листок бумаги и начинайте записывать свои пожелания и планы на лунный месяц вперед до следующего новолуния — до 16 октября. В планировании используйте информацию, которую я вам дала в начале этой статьи”, — добавляет она.