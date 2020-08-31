Все важные дела необходимо успеть сделать в начале месяца: астролог дала прогноз на сентябрь

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12028 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73615 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107757 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179792 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183564 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390922 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226282 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500991 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349438 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230459 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21409 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46975 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15825 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15418 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16133 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142952 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130933 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219378 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390922 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500991 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12029 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38539 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38236 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45811 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75775 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Все важные дела необходимо успеть сделать в начале месяца: астролог дала прогноз на сентябрь

Киев • УНН

 • 29858 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Все важные дела необходимо успеть сделать до 9 сентября, так как потом наступит длительный период ретроградного Марса, и в жизни образуется настоящий затор. Об этом корреспонденту УНН рассказала доктор астропсихологии, заведующая кафедрой астропсихологии Европейского института в Дрездене, автор ежегодного издания “Астрологический календарь для Украины” Елена Осипенко.

Все важные дела необходимо успеть сделать в начале месяца: астролог дала прогноз на сентябрь

“Сентябрь месяц четко делится на два этапа. С 1 по 9 — спешите сделать важные дела, особенно в следующие дни: 1 (12:35-18:20), 3 (до 17:30), 4, 7, 8 (до 15:45), 9. А потом, с 10 сентября и до 13 ноября будет длительный период ретроградного Марса, к которому потом в октябре добавится такой же ретро Меркурий и на дороге нашей с вами жизни образуется настоящий затор. И только в крайнем случае, если перенести важные дела не удается или это решение зависит не от вас, если по-другому никак, тогда хотя бы используйте оптимально благоприятные даты: 12, 15 (12:00-18:00), 18, 19 (до 15:00), 20, 26 (после 17:05), 27, 28 (кроме 10:18-18:32)”, — отмечает она.

По словам астролога, сентябрь начинается фазой полнолуния, которая произойдет 2-го числа в 8:22 утра по украинскому времени.

“Любое полнолуние является для нас всех достаточно жестким учителем. Противостояние Солнца и Луны мы можем ощущать внутри себя, как конфликт на уровне чувств, эмоций и физического самочувствия. И кроме головных болей, мы можем ощущать в такие дни вроде бы ничем не мотивированные беспокойства, раздражения, неудовлетворенность. А данное полнолуние в своем гороскопе имеет еще много напряженных аспектов к планете любви и чувств Венеры — от воинственных и жестких — Марса, Сатурна и Плутона. Так что всех нас Вселенная будет обучать в этот период как не воевать и не конфликтовать друг с другом. Как найти золотую середину, гармонию и мир внутри себя”, — рассказывает Осипенко.

Она акцентирует внимание на том, что с 10 сентября по 14 ноября в ретроградном движении будет Марс. На этот период он устанавливает свои правила поведения. Такие длительные этапы ретро Марса бывают 1 раз в 2 года.

“Марс связан с активностью, энергией, инициативой, движением к цели. В период ретроградного Марса люди часто теряют направление движения. Цель становится или не актуальной, или ослабляется внутренняя мотивация. Люди начинают чувствовать апатию, нежелание действовать, раздражение и гнев на себя или свое ближайшее окружение. Марс отвечает за автомобили, любые механизмы и дорожное движение, поэтому в этот период можно наблюдать больше, чем обычно, дорожных аварий, пробок, задержек поездов и самолетов, поломок техники”, — подчеркивает астролог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что приготовила украинцам Белая металлическая Крыса: астропрогноз на 2020 год

Так, в этот период не рекомендуется приобретать автомобили, дорогую бытовую технику, отправляться в командировку или поездку, начинать строительство, а также подавать судебный иск, т. к. инициатор судебного процесса может потерпеть неудачу. В этой же связи неблагоприятно начало военных действий.

Кроме этого, новые проекты могут оказаться неэффективными, страдать существенными недостатками. Выпущенная продукция может оказаться невостребованной из-за сложной ситуации на рынке или различного рода недочетов. Плановые хирургические операции на время данного периода рекомендуется отложить.

“В этот период рекомендуется проанализировать свои прошлые действия или бездеятельность в свете их нового осознания и попробовать жить иначе. Может потребоваться немало мужества, чтобы прикоснуться к прошлым ранам, переживаниям неудач, потерь и попробовать придать им другое конструктивное значение, увидеть в них эволюцию своей личности. Это время лучше всего подходит для завершения дел, пересмотра взглядов, системы ценностей, ремонта, реконструкции, реставрации и т. д. Очень важно в период ретроградного Марса сдерживать свои негативные состояния и агрессию в отношении окружающих людей. Учитесь быть дипломатичными и проявлять больше позитивных эмоций. Окружающий мир, как зеркало, в событиях жизни показывает нам наше внутреннее состояние”, — советует Осипенко.

Астролог акцентирует внимание на том, что стоит также отметить, что 17 сентября в 14:00 по украинскому времени произойдет первое осеннее новолуние.

“Уже через день-два — психологически готовьтесь к встрече Новолуния. В этот период многие люди ощущают отток энергии, понижение иммунитета, головные боли и сложное эмоциональное состояние. Мужчины могут чувствовать себя хуже, чем женщины. Всегда помните, что в каком внутреннем состоянии вы встретите начало нового лунного месяца — так и проживете весь данный цикл. Поэтому всю первую половину дня 17-го сентября проведите в состоянии душевной гармонии. В 13 часов возьмите листок бумаги и начните писать на нем благодарность за лунный месяц, который Вы прожили с 19-го августа. В сам точный момент Новолуния в 14:00 я советую вам вспомнить, что внутри каждого из нас есть бесконечный источник любви и добра”, — подытоживает она.

Астролог рекомендует в этот момент начинать излучать замечательные человеческие чувства на своих любимых людей — детей, родителей и других родных по духу людей — и чувствовать, как исцеляются их тела и открываются навстречу свету и любви — их сердца. А затем мысленно наполняйте любовью, светом и изобилием свою квартиру или дом, в котором живете.

“Так пройдут 5-10 минут, а затем возьмите еще один листок бумаги и начинайте записывать свои пожелания и планы на лунный месяц вперед до следующего новолуния — до 16 октября. В планировании используйте информацию, которую я вам дала в начале этой статьи”, — добавляет она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23