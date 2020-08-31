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Всі важливі справи необхідно встигнути зробити на початку місяця: астролог дала прогноз на вересень

Київ • УНН

 • 29858 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Усі важливі справи необхідно встигнути зробити до 9 вересня, так як потім настане тривалий період ретроградного Марса, і в житті утворюється справжній затор. Про це кореспонденту УНН розповіла доктор астропсихології, завідуюча кафедрою астропсихології Європейського інституту в Дрездені, автор щорічного видання "Астрологічний календар для України" Олена Осипенко.

Всі важливі справи необхідно встигнути зробити на початку місяця: астролог дала прогноз на вересень

"Вересень місяць чітко ділиться на два етапи. З 1 по 9 - поспішайте зробити важливі справи, особливо в такі дні: 1 (12:35-18:20), 3 (до 17:30), 4, 7, 8 (до 15:45), 9. А потім, з 10 вересня і до 13 листопада буде тривалий період ретроградного Марса, до якого потім в жовтні додасться такий же ретро Меркурій і на дорозі нашого з вами життя утворюється справжній затор. І тільки в крайньому випадку, якщо перенести важливі справи не вдається або це рішення залежить не від вас, якщо по-іншому ніяк, тоді хоча б використовуйте оптимально сприятливі дати: 12, 15 (12:00-18:00), 18, 19 (до 15:00), 20, 26 (після 17:05), 27, 28 (крім 10:18-18:32)", - відзначає вона.

За словами астролога, вересень починається фазою повного місяця, яка відбудеться 2-го числа о 8:22 ранку за українським часом.

"Будь-який повний місяць є для нас усіх досить жорстким вчителем. Протистояння Сонця і Місяця ми можемо відчувати всередині себе, як конфлікт на рівні почуттів, емоцій і фізичного самопочуття. І крім головного болю, ми можемо відчувати в такі дні начебто нічим не мотивовані занепокоєння, роздратування, незадоволеність. А даний повний місяць в своєму гороскопі має ще багато напружених аспектів до планети любові і почуттів Венери - від войовничих і жорстких - Марса, Сатурна і Плутона. Так що всіх нас Всесвіт буде навчати в цей період як не воювати і не конфліктувати один з одним. Як знайти золоту середину, гармонію і мир всередині себе", - розповідає Осипенко.

Вона акцентує увагу на тому, що з 10 вересня по 14 листопада в ретроградному русі буде Марс. На цей період він встановлює свої правила поведінки. Такі тривалі етапи ретро Марса бувають 1 раз в 2 роки.

"Марс пов'язаний з активністю, енергією, ініціативою, рухом до мети. У період ретроградного Марса люди часто втрачають напрямок руху. Мета стає або неактуальною, або послаблюється внутрішня мотивація. Люди починають відчувати апатію, небажання діяти, роздратування і гнів на себе або своє найближче оточення. Марс відповідає за автомобілі, будь-які механізми і дорожній рух, тому в цей період можна спостерігати більше, ніж зазвичай, дорожніх аварій, пробок, затримок поїздів і літаків, поломок техніки", - наголошує астролог.

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Так, в цей період не рекомендується купувати автомобілі, дорогу побутову техніку, відправлятися у відрядження або поїздку, починати будівництво, а також подавати судовий позов, оскільки ініціатор судового процесу може зазнати невдачі. У цьому ж зв'язку несприятливий початок військових дій.

Крім цього, нові проекти можуть виявитися неефективними, мати істотні недоліки. Випущена продукція може виявитися незатребуваною через складну ситуацію на ринку або різного роду недоліки. Планові хірургічні операції на час даного періоду рекомендується відкласти.

"У цей період рекомендується проаналізувати свої минулі дії або бездіяльність в світлі їх нового усвідомлення і спробувати жити інакше. Може знадобитися чимало мужності, щоб доторкнутися до минулих ран, переживань невдач, втрат і спробувати надати їм інше конструктивне значення, побачити в них еволюцію своєї особистості. Цей час краще всього підходить для завершення справ, перегляду поглядів, системи цінностей, ремонту, реконструкції, реставрації тощо. Дуже важливо в період ретроградного Марса стримувати свої негативні стани і агресію щодо оточуючих людей. Вчіться бути дипломатичними і проявляти більше позитивних емоцій. Навколишній світ, як дзеркало, в подіях життя показує нам наш внутрішній стан", - радить Осипенко.

Астролог акцентує увагу на тому, що варто також відзначити, що 17 вересня о 14:00 за українським часом буде перший осінній молодик.

"Уже через день-два - психологічно готуйтеся до зустрічі Нового місяця. У цей період багато людей відчувають відтік енергії, зниження імунітету, головні болі і складний емоційний стан. Чоловіки можуть почувати себе гірше, ніж жінки. Завжди пам'ятайте, що в якому внутрішньому стані ви зустрінете початок нового місячного місяця - так і проживете весь цей цикл. Тому всю першу половину дня 17-го вересня проведіть в стані душевної гармонії. О 13 годині візьміть аркуш паперу і почніть писати на ньому подяку за місячний місяць, який Ви прожили з 19-го серпня. У найбільш точний момент Молодика о 14:00 я раджу вам пригадати, що всередині кожного з нас є нескінченне джерело любові і добра", - підсумовує вона.

Астролог радить в цей момент починати випромінювати чудові людські почуття на своїх улюблених людей - дітей, батьків та інших рідних по духу людей - і відчувати, як зціляються їх тіла і відкриваються назустріч світлу і любові - їх серця. А потім подумки наповнюйте любов'ю, світлом і достатком свою квартиру або будинок, в якому живете.

"Так пройдуть 5-10 хвилин, а потім візьміть ще один листок паперу і починайте записувати свої побажання і плани на місячний місяць вперед до наступного молодика - до 16 жовтня. У плануванні використовуйте інформацію, яку я вам дала на початку цієї статті", - додає вона.

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