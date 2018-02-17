Все школы в Мариуполе закрыли на карантин
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 февраля. УНН. Образовательный процесс приостанавливается с 19 февраля 2018 до нормализации эпидемиологической ситуации, сообщилив пресс-службе Мариупольской горсовета, передает УНН.
"Школы и внешкольные учреждения временно прекращают свою работу с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обучение будет восстановлен, как только ситуация нормализуется", - говорится в сообщении.
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Решение принято по распоряжению городского головы, согласно пункту 9.20 Государственных санитарных правил и норм устройства, содержание учреждений общего среднего образования и организации образовательного процесса.