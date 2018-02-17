Всі школи у Маріуполі закрили на карантин

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 17 лютого. УНН. Освітній процес призупиняється з 19 лютого 2018 року до нормалізації епідеміологічної ситуації, повідомляють у прес-службі маріупольскої міськради, передає УНН.

“Школи та позашкільні заклади тимчасово припиняють свою роботу з метою недопущення поширення захворюваності на ГРВІ та грип. Навчання буде поновлено, як тільки ситуація нормалізується”, — зазначено у повідомленні.

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Рішення прийнято за розпорядженням міського голови, згідно пункту 9.20 Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів загальної середньої освіти та організації освітнього процесу.

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