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Всеукраинский Совет Церквей выступил против пророссийской букмекерской конторы 1xBet

Всеукраинский Совет Церквей выступил против пророссийской букмекерской конторы 1xBet

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Весь игорный бизнес вреден для людей, поскольку он эксплуатирует греховные наклонности и приводит фактически к заболеванию, которым является лудомания, в то же время двойным злом является букмекерская контора 1xBet, которая имеет российские корни, однако до сих пор работает в Украине. Такое мнение в комментарии УНН высказал Митрофорный протоиерей Украинской Греко-Католической Церкви Олекса Петрив.

Цитата

“В принципе игорный бизнес, поскольку он эксплуатирует греховные наклонности человека и приводит фактически к заболеванию, которым является лудомания, сам по себе является вредным и недобрым. И церковь об этом всегда говорит и от того предостерегает. В то же время 1xBet — это двойное зло в Украине, потому что примешивается еще и безнравственность... Наличие такого горе-бизнеса на страданиях — это плохо”, — сообщил Митрофорный протоиерей Украинской Греко-Католической Церкви.

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Он подчеркнул, что церкви вообще выступали против легализации игорного бизнеса в Украине, однако факт того, что пророссийский бизнес и до сих пор работает в государстве, хотя уже и не имеет для этого разрешений — только усугубляет ситуацию.

“Относительно легализации игорного бизнеса в Украине были соответствующие заявления не только от церкви, а вообще от всего сообщества верующих людей. Ну приняли... Но же поставили лицензии высокие, чтобы немного останавливать, чтобы не до такой аж меры большой вредило людям... Но то, что теперь хотят снести и снизить значительно эти ставки — это очень плохо. А тот факт, что пророссийские букмекеры (1xBet, — ред.) даже без лицензий работают в Украине делает эту ситуацию еще тяжелее”, — заявил Олекса Петрив.

Ранее

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций сделал заявление против льготного налогообложения игорного бизнеса, которое может быть введено законопроектом № 2713-д, который втрое снижает ставки на доход для операторов лотерей — с 30% до 10% от дохода, а также почти вдвое снижает ставку налога для букмекеров и казино — из 18 % к 10% от дохода.

В то же время некоторые букмекеры в Украине работают совсем без лицензий: в сентябре КРАИЛ аннулировала разрешения для работы букмекерам 1xBet из-за их “русские корни”.

Несмотря на это, они и до сих пор продолжают работать: сайты 1xBet доступны для игроков, а на саму компанию и ее владельцев не наложены никакие санкции.

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