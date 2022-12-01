Допоки КРАІЛ “хизується” закриттям невідомих сайтів 1xBet, проросійські букмекери продовжують працювати в Україні

Деталі

У КРАІЛ заявили, що на їх вимогу вже було заблоковано 5 вебсайтів, які здійснювали діяльність під брендом 1хBet. Це, зокрема, казахський сайт букмекерської контори, на якому могли зареєструватися лише жителі Казахстану, які мають казахський номер, а отримати виграш можна було тільки в національній валюті - тенге.

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Який саме сайт Комісія заблокувала цього разу - невідомо, однак головний сайт 1xBet, на якому і досі присутня можливість виводити виграші в російську валюту - рублі, ще не заблокований.

Нагадаємо

На початку вересня КРАІЛ після особистого втручання Президента та Бюро економічної безпеки позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, а все – через російський слід, який детективи знайшли у компанії під час перевірки. Своєю чергою букмекери вирішили оскаржити це рішення та подали в суд на КРАІЛ.