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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25551 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Допоки КРАІЛ “хизується” закриттям невідомих сайтів 1xBet, проросійські букмекери продовжують працювати в Україні

Допоки КРАІЛ “хизується” закриттям невідомих сайтів 1xBet, проросійські букмекери продовжують працювати в Україні

Київ • УНН

 • 1087379 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомила про закриття чергового сайту проросійської букмекерської контори 1xBet, проте якого самого - у відомстві не уточнили. Попри це головний сайт букмекера і досі продовжує працювати: КРАІЛ не ініціює його блокування, хоча 1xBet не мають ліцензій для роботи в Україні, передає УНН.

Деталі

У КРАІЛ заявили, що на їх вимогу вже було заблоковано 5 вебсайтів, які здійснювали діяльність під брендом 1хBet. Це, зокрема, казахський сайт букмекерської контори, на якому могли зареєструватися лише жителі Казахстану, які мають казахський номер, а отримати виграш можна було тільки в національній валюті - тенге.

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Який саме сайт Комісія заблокувала цього разу - невідомо, однак головний сайт 1xBet, на якому і досі присутня можливість виводити виграші в російську валюту - рублі, ще не заблокований.

Нагадаємо

На початку вересня КРАІЛ після особистого втручання Президента та Бюро економічної безпеки позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, а все – через російський слід, який детективи знайшли у компанії під час перевірки. Своєю чергою букмекери вирішили оскаржити це рішення та подали в суд на КРАІЛ.

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