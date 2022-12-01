Пока КРАИЛ "хвастает" закрытием неизвестных сайтов 1xBet, пророссийские букмекеры продолжают работать в Украине

Детали

В КРАИЛ заявили, что по их требованию уже было заблокировано 5 вебсайтов, осуществлявших деятельность под брендом 1хBet. Это, в частности, казахский сайт букмекерской конторы, на котором могли зарегистрироваться только жители Казахстана, имеющие казахский номер, а получить выигрыш можно было только в национальной валюте – тенге.

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Какой именно сайт Комиссия заблокировала на этот раз – неизвестно, однако главный сайт 1xBet, на котором до сих пор есть возможность выводить выигрыши в российскую валюту – рубли, еще не заблокирован.

Напомним

В начале сентября КРАИЛ после личного вмешательства Президента и Бюро экономической безопасности лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшая под брендом 1хBet, а все – из-за российского следа, который детективы нашли в компании во время проверки. В свою очередь букмекеры решили обжаловать это решение и подали в суд на КРАИЛ.