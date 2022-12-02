Всеукраїнська Рада Церков виступила проти проросійської букмекерської контори 1xBet

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“В принципі гральний бізнес, оскільки він експлуатує гріховні нахили людини і призводить фактично до захворювання, яким є лудоманія, сам по собі є шкідливим і недобрим. І церква про це завжди говорить і від того застерігає. Водночас 1xBet — це подвійне зло в Україні, бо домішується ще й аморальність... Наявність такого горе- бізнесу на стражданнях — це погано”, — повідомив Митрофорний протоієрей Української Греко-Католицької Церкви.

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Він наголосив, що церкви взагалі виступали проти легалізації грального бізнесу в Україні, однак факт того, що проросійський бізнес і досі працює в державі, хоча вже й не має для цього дозволів — лише погіршує ситуацію.

“Щодо легалізації грального бізнесу в Україні були відповідні заяви не тільки від церкви, а взагалі від усієї спільноти віруючих людей. Ну прийняли... Але ж поставили ліцензії високі, щоб трохи зупиняти, щоб не до такої аж міри великої шкодило людям...Але те, що тепер хочуть знести і понизити значно ці ставки — це дуже погано. А той факт, що проросійські букмекери (1xBet, — ред.) навіть без ліцензій працюють в Україні робить цю ситуацію ще важчою”, — заявив Олекса Петрів.

Раніше

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій зробила заяву проти пільгового оподаткування ігорного бізнесу, яке може бути запроваджене законопроєктом № 2713-д, який втричі знижує ставки на дохід для операторів лотерей — з 30% до 10% від доходу, а також майже вдвічі знижує ставку податку для букмекерів і казино — з 18% до 10% від доходу.

Водночас деякі букмекери в Україні працюють зовсім без ліцензій: у вересні КРАІЛ анулювала дозволи для роботи букмекерам 1xBet через їх “російське коріння”.

Попри це вони й досі продовжують працювати: сайти 1xBet доступні для гравців, а на саму компанію та її власників не накладені ніякі санкції.