Всемирные игры-2022: Украина получила десятое "золото"

Детали

Чемпионское звание Игр-2022 в спортивной акробатике добыла в борьбе женская пара Виктория Козловская - Таисия Марченко.

Даниил Фильченко стал серебряным призером в дисциплине trick воднолыжного спорта.

В общекомандном зачете Украина занимает пятое место – 34 медали (10 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых). Впереди – Германия (21, 4, 14), Италия (11, 21, 12), США (11, 11, 6) и Венгрия (11, 7, 7).

Как известно, XI Всемирные игры будут проходить до 17 июля.

Напомним

Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа. Матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности.