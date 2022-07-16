Всемирные игры-2022: Украина получила десятое "золото"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Бирмингеме проходят XI Всемирные игры. Сборная Украины в восьмой день соревнований получила две награды - "золото" и "серебро", передает УНН.
Детали
Чемпионское звание Игр-2022 в спортивной акробатике добыла в борьбе женская пара Виктория Козловская - Таисия Марченко.
Даниил Фильченко стал серебряным призером в дисциплине trick воднолыжного спорта.
В общекомандном зачете Украина занимает пятое место – 34 медали (10 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых). Впереди – Германия (21, 4, 14), Италия (11, 21, 12), США (11, 11, 6) и Венгрия (11, 7, 7).
Как известно, XI Всемирные игры будут проходить до 17 июля.
Напомним
Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа. Матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности.