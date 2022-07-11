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Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня

Київ • УНН

 • 129660 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня. Матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора", - написав Гутцайт.

Деталі

За його словами, домовлено напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану.

"Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки. Безпека — передусім!" - наголосив Гутцайт.

Він зазначив, що біля стадіонів обов’язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття.

"Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС", - повідомив Гутцайт.

Доповнення

9 липня, у п’ятому матчі на тренувальному зборі у Швейцарії "Динамо" зіграло проти "Люцерна". Кияни перемогли з рахунком 2:1.

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