Цитата

"Чемпіонат України з футболу стартує 23 серпня — у День Державного прапора", - написав Гутцайт.

Деталі

За його словами, домовлено напрацювати разом із Українською асоціацією футболу, Міноборони, МВС, Мінекономіки, Нацполіцією, ДСНС, обласними та Київською міською військовими адміністраціями Порядок організації та проведення змагань, в умовах воєнного стану.

"Поки узгоджуємо деталі, можу сказати точно: матчі проводитимуться на території України, без глядачів, з дозволу місцевих військових адміністрацій та з обов’язковим дотриманням всіх правил безпеки. Безпека — передусім!" - наголосив Гутцайт.

Він зазначив, що біля стадіонів обов’язкова наявність, облаштованого за всіма стандартами, місця для укриття.

"Під час повітряних тривог матчі зупинятимуться — футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов’язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків та ДСНС", - повідомив Гутцайт.

Доповнення

9 липня, у п’ятому матчі на тренувальному зборі у Швейцарії "Динамо" зіграло проти "Люцерна". Кияни перемогли з рахунком 2:1.