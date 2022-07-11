Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа. Матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Чемпионат Украины по футболу стартует 23 августа — в День Государственного флага", – написал Гутцайт.
Детали
По его словам, договорено наработать вместе с Украинской ассоциацией футбола, Минобороны, МВД, Минэкономики, Нацполицией, ГСЧС, областными и Киевской городской военными администрациями Порядок организации и проведения соревнований в условиях военного положения.
"Пока согласовываем детали, могу сказать точно: матчи будут проводиться на территории Украины, без зрителей, с разрешения местных военных администраций и с обязательным соблюдением всех правил безопасности. Безопасность — прежде всего!" – подчеркнул Гутцайт.
Он отметил, что у стадионов обязательное наличие обустроенного по всем стандартам места для укрытия.
"Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться — футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти в укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС", - сообщил Гутцайт.
Дополнение
9 июля, в пятом матче на тренировочном сборе в Швейцарии "Динамо" сыграло против "Люцерна". Киевляне победили со счётом 2:1.