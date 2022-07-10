"Динамо" у контрольному матчі перемогло "Люцерн"

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Гра відбулась під гаслом "Match For Peace! Stop The War". Голи у переможців забивали Віктор Циганков (з пенальті) та Беньямін Вербич.

У прямому ефірі матч транслював офіційний клубний канал "Динамо Київ".

Це останній спаринг киян на першому зборі у Швейцарії.

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Збірна України здобула медаль юніорського Чемпіонату Європи-2022 з плавання.