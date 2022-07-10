"Динамо" в контрольном матче победило "Люцерн"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. 9 июля, в пятом матче на тренировочном сборе в Швейцарии "Динамо" сыграло против "Люцерна". Киевляне победили со счетом 2:1, пишет УНН.
Детали
Игра состоялась под лозунгом "Match For Peace! Stop The War". Голы у победителей забивали Виктор Цыганков (с пенальти) и Беньямин Вербич.
В прямом эфире матч транслировал официальный клубный канал "Динамо Киев".
Это последний спарринг киевлян на первом сборе в Швейцарии.
Напомним
Сборная Украины получила медаль юниорского Чемпионата Европы-2022 по плаванию.