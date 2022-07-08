Україна виграла "золото" юніорського Чемпіонату Європи з плавання

Деталі

Лісовець став тріумфатором запливу на дистанції 50 метрів брасом. Українець показав другий час (28.15 с) у своєму кваліфікаційному запливі, де поступився сербу Урошу Зівановичу.

У півфіналі він фінішував другим у запливі (27.72 с) після нідерландця Коена де Ґрута.

У фіналі українському плавцю вдалося покращити час і обійти обох головних суперників: різниця між трійкою призерів становила 0.07 секунди.

Із результатом 27.62 с. Лісовець на 0.03 с випередив де Ґрута й залишив позаду Зівановича та здобув перше в кар'єрі "золото" на цій дистанції. Зазначимо, що торік Лісовець був третім у цьому виді програми.

Як відомо, титул чемпіона Європи серед юніорів став другим у кар'єрі українця. В 2021-му він переміг на 100-метрівці – дистанції, в якій братиме участь і цього року.

Цитата

"Ця перемога – для народу України. Дуже важко бути далеко від моєї родини, але вони вдома, в безпеці, і я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо побачити одне одного", - наголосив Лісовець після своєї перемоги.

Довідка

Лісовець загалом має п'ять медалей європейських першостей. Окрім двох "золотих" – три "бронзові" (50 м брасом, 4х100 м комплексом, мікст 4х100 м комплексом – усе в 2021 році).

Нагадаємо

Україна завоювала чотири "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання.