Україна виграла "золото" юніорського Чемпіонату Європи з плавання

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 32413 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 78239 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 118758 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 170269 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 167872 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 168848 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 146636 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115081 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108341 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 306481 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90956 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 179259 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 77339 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 65573 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 37043 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 179255 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 306476 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 568076 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 512126 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 712924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 34057 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 90956 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 119353 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 142376 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155936 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Україна виграла "золото" юніорського Чемпіонату Європи з плавання

Україна виграла "золото" юніорського Чемпіонату Європи з плавання

Київ • УНН

 • 180245 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Збірна України здобула медаль юніорського Чемпіонату Європи-2022 з плавання, що триває в столиці Румунії Бухаресті. Першою нагородою "синьо-жовтих" одразу стало "золото". Його володарем став 18-річний Володимир Лісовець. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне спорт".

Деталі 

Лісовець став тріумфатором запливу на дистанції 50 метрів брасом. Українець показав другий час (28.15 с) у своєму кваліфікаційному запливі, де поступився сербу Урошу Зівановичу.

У півфіналі він фінішував другим у запливі (27.72 с) після нідерландця Коена де Ґрута.

У фіналі українському плавцю вдалося покращити час і обійти обох головних суперників: різниця між трійкою призерів становила 0.07 секунди.

Із результатом 27.62 с. Лісовець на 0.03 с випередив де Ґрута й залишив позаду Зівановича та здобув перше в кар'єрі "золото" на цій дистанції. Зазначимо, що торік Лісовець був третім у цьому виді програми.

Як відомо, титул чемпіона Європи серед юніорів став другим у кар'єрі українця. В 2021-му він переміг на 100-метрівці – дистанції, в якій братиме участь і цього року.

Цитата

"Ця перемога – для народу України. Дуже важко бути далеко від моєї родини, але вони вдома, в безпеці, і я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо побачити одне одного", - наголосив Лісовець після своєї перемоги.

Довідка

Лісовець загалом має п'ять медалей європейських першостей. Окрім двох "золотих" – три "бронзові" (50 м брасом, 4х100 м комплексом, мікст 4х100 м комплексом – усе в 2021 році).

Нагадаємо 

Україна завоювала чотири "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$85,223.20
Золото
$3,147.50
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,914.07