Україна виграла "золото" юніорського Чемпіонату Європи з плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Збірна України здобула медаль юніорського Чемпіонату Європи-2022 з плавання, що триває в столиці Румунії Бухаресті. Першою нагородою "синьо-жовтих" одразу стало "золото". Його володарем став 18-річний Володимир Лісовець. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне спорт".
Деталі
Лісовець став тріумфатором запливу на дистанції 50 метрів брасом. Українець показав другий час (28.15 с) у своєму кваліфікаційному запливі, де поступився сербу Урошу Зівановичу.
У півфіналі він фінішував другим у запливі (27.72 с) після нідерландця Коена де Ґрута.
У фіналі українському плавцю вдалося покращити час і обійти обох головних суперників: різниця між трійкою призерів становила 0.07 секунди.
Із результатом 27.62 с. Лісовець на 0.03 с випередив де Ґрута й залишив позаду Зівановича та здобув перше в кар'єрі "золото" на цій дистанції. Зазначимо, що торік Лісовець був третім у цьому виді програми.
Як відомо, титул чемпіона Європи серед юніорів став другим у кар'єрі українця. В 2021-му він переміг на 100-метрівці – дистанції, в якій братиме участь і цього року.
Цитата
"Ця перемога – для народу України. Дуже важко бути далеко від моєї родини, але вони вдома, в безпеці, і я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо побачити одне одного", - наголосив Лісовець після своєї перемоги.
Довідка
Лісовець загалом має п'ять медалей європейських першостей. Окрім двох "золотих" – три "бронзові" (50 м брасом, 4х100 м комплексом, мікст 4х100 м комплексом – усе в 2021 році).
Нагадаємо
Україна завоювала чотири "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання.