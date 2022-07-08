Украина выиграла "золото" юниорского Чемпионата Европы по плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Сборная Украины получила медаль юниорского Чемпионата Европы-2022 по плаванию, который продолжается в столице Румынии Бухаресте. Первой наградой "сине-желтых" сразу стало "золото". Его обладателем стал 18-летний Владимир Лисовец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Суспільне спорт".
Детали
Лесовец стал триумфатором заплыва на дистанции 50 метров брассом. Украинец показал второе время (28.15 с) в своем квалификационном заплыве, где уступил сербу Урошу Зивановичу.
В полуфинале он финишировал вторым в заплыве (27.72 с) после нидерландца Коэна де Грота.
В финале украинскому пловцу удалось улучшить время и обойти обоих главных соперников: разница между тройкой призеров составляла 0.07 секунды.
С результатом 27.62 с. Лесовец на 0.03 с опередил де Грута и оставил позади Зивановича и завоевал первое в карьере "золото" на этой дистанции. Отметим, что в прошлом году Лисовец был третьим в этом виде программы.
Как известно, титул чемпиона Европы среди юниоров стал вторым в карьере украинца. В 2021-м он победил на 100-метровке – дистанции, в которой будет участвовать и в этом году.
Цитата
"Эта победа – для народа Украины. Очень трудно быть вдали от моей семьи, но они дома, в безопасности, и я надеюсь, что очень скоро мы сможем увидеть друг друга", - подчеркнул Лесовец после своей победы.
Справка
Лесовец в общей сложности имеет пять медалей европейских первенств. Кроме двух "золотых" – три "бронзовых" (50 м брассом, 4х100 м комплексом, микст 4х100 м комплексом – все в 2021 году).
Напомним
Украина завоевала четыре "золота" на юниорском чемпионате Европы по артистическому плаванию.