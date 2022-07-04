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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Україна завоювала чотири "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Україна завоювала чотири "золота" на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Київ • УНН

 • 174322 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. В іспанському Аліканте завершився юніорський чемпіонат Європи з артистичного плавання. Збірна України завоювала впродовж змагань чотири медалі: по "золоту" в кожному фіналі, в якому брали участь. Про це повідомляє Суспільне Спорт, передає УНН.

Деталі

Українські спортсменки стали чемпіонками в жіночих соло і дуетах. 14-річна Дар'я Мошинська та 17-річна Анастасія Шмоніна перемогли що в технічній (88.0032 бала), що в довільній (88.8668) дует-програмах, випередивши в обох випадках Іспанію та Італію.

Мошинська також додала до цих двох титулів особистий дубль – "золото" в технічному (87.7529) і довільному (88.3) соло, у яких перемогла іспанку Маріну Ґарсію Поло й італійку Сюзанну Педотті.

У підсумку Україна посіла друге місце в медальному заліку, поступившись лише Іспанії, яка здобула 12 нагород, серед яких вісім золотих.

Нагадаємо

Україна вперше в історії виграла медаль Євро з футзалу серед жінок.

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