Украина завоевала четыре "золота" на юниорском чемпионате Европы по артистическому плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В испанском Аликанте завершился юниорский чемпионат Европы по артистическому плаванию. Сборная Украины завоевала на протяжении соревнований четыре медали: по "золоту" в каждом финале, в котором участвовали. Об этом сообщает Общественное Спорт, передает УНН.
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Украинские спортсменки стали чемпионками в женских соло и дуэтах. 14-летняя Дарья Мошинская и 17-летняя Анастасия Шмонина победили в технической (88.0032 балла), что в произвольной (88.8668) дуэт-программах, опередив в обоих случаях Испанию и Италию.
Мошинская также добавила к этим двум титулам личный дубль – "золото" в техническом (87.7529) и произвольном (88.3) соло, в которых победила испанку Марину Гарсию Поло и итальянку Сюзанну Педотти.
В итоге Украина заняла второе место в медальном зачете, уступив лишь Испании, получившей 12 наград, среди которых восемь золотых.
Напомним
Украина впервые в истории выиграла медаль Евро по футзала среди женщин.