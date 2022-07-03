Украина впервые в истории выиграла медаль Евро по футзалу среди женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Женская сборная Украины по футзалу заняла третье место, обыграв команду Венгрии со счетом 2:1, на чемпионате Европы. Об этом сообщает УНН. Это первая медаль в истории женской команды на Евро.
Подробности
Украина нанесла Венгрии второе поражение на турнире и впервые выиграла матч в финальной части чемпионата Европы. Уже в середине первого тайма наши чемпионки открыли счет.
В заключительные минуты поединка обе команды могли изменить счет – и Украина, и Венгрия заработали по пять командных фолов. Соперницы за полторы минуты до конца сократили расстояние в счете с пятым полевым – дальним ударом точно пробила Горват.
Это первая медаль Украины в истории выступлений на женском Евро по футзалу. В 2019 году украинки заняли четвёртое место.
Голы забили:Хорват, 39 – Титова, 9, Воловенко, 23.